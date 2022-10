Manchester-Derby: CR7 erneut auf der Bank – die Aufstellungen

Cristiano Ronaldo muss wieder einmal zu Beginn zuschauen, wenn seine Kollegen von Manchester United in der Premier League um Punkte kämpfen. Trainer Erik ten Hag vertraut in der Spitze auf Marcus Rashford. In der Startelf der Red Devils steht auch der Ex-Dortmunder Jadon Sancho.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der anderen Seite führt Ilkay Gündogan die Skyblues als Kapitän auf das Feld. In der Offensive von Manchester City sollen Phil Foden, Jack Grealish und Erling Haaland für Tore sorgen. Mit Manuel Akanji ist ein weiterer ehemaliger Dortmunder von Beginn an dabei.

Die Aufstellungen

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Ake, Cancelo - Gündogan, De Bruyne, Silva - Foden, Grealish, Haaland

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martínez, Malacia - Eriksen, McTominay - Sancho, Fernandes, Antony - Rashford