Bayer bindet Culbreath

von Lukas Hörster - Quelle: bayer04.de
1 min.
Montrell Culbreath am Ball @Maxppp

Bayer Leverkusen und Montrell Culbreath gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 18-jährige Offensivspieler seinen auslaufenden Vertrag bis 2030 verlängert. Culbreath stand zuletzt immer wieder mal im Profikader und erzielte bei seinem Debüt kurz vor Weihnachten sogar ein Tor.

„Wir freuen uns sehr über diesen Abschluss mit Montrell Culbreath. Er hat sich in den zurückliegenden Jahren in unseren U-Teams hervorragend entwickelt und auch in vielen Trainingseinsätzen mit der Profimannschaft seine guten Perspektiven aufgezeigt“, erklärt Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Bundesliga
Leverkusen
Montrell Culbreath

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Montrell Culbreath Montrell Culbreath
