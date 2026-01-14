Menü Suche
Köln begnadigt Waldschmidt

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Luca Waldschmidt mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Der 1. FC Köln setzt wieder auf Luca Waldschmidt. Laut ‚Sky‘ steht der Angreifer beim heutigen Heimspiel (20:30 Uhr) gegen den FC Bayern im Kader der Geißböcke. In der vergangenen Woche hatte Trainer Lukas Kwasniok den 29-Jährigen aus der Mannschaft gestrichen.

Grund dafür soll die unterschiedliche Auffassung über das Rollenverständnis des Stürmers gewesen sein. Auch ein Interview, bei dem sich Waldschmidt unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten gezeigt hatte, war den Verantwortlichen sauer aufgestoßen. Nun darf sich der Linksfuß wieder beweisen.

