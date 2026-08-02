Showdown um Vinicius Junior

Bei Vinicius Junior (26) stehen entscheidende Zukunftsgespräche an. Die ‚as‘ schildert, dass der brasilianische Superstar nach seinem WM-Urlaub am heutigen Sonntag nach Madrid zurückkehren und morgen das Training aufnehmen wird.

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Zeitnah startet dann der Showdown mit Gesprächen mit dem neuen Coach José Mourinho sowie der Vereinsführung. Vini steht nur noch bis 2027 unter Vertrag. Zeichnet sich weiterhin keine Verlängerung ab, wird ein Verkauf in diesem Sommer konkret. Der FC Arsenal und wohl auch Klubs aus Saudi-Arabien lauern auf ihre Chance.