FC Chelsea - Real Madrid 2:0 | Die Noten zum Spiel

Real Madrid hatte von Beginn an mehr Ballbesitz, spielte damit aber dem FC Chelsea in die Karten. Die Blues warteten geduldig auf Ballverluste der Gäste, um dann blitzschnell umzuschalten. In der oftmals völlig unorganisierten Abwehr der Königlichen taten sich auch immer wieder große Räume auf, Chelsea spielte die Angriffe aber (noch) nicht konsequent zu Ende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erstmals gefährlich vor das Tor des Gegners kam deshalb Real in Person von Karim Benzema, der Edouard Mendy aus rund 20 Metern zu einer starken Parade zwang (26.). Zwei Minuten später fiel der Treffer dann auf der anderen Seite. Nachdem ein Lupfer von Kai Havertz nur die Latte traf, staubte Timo Werner aus kürzester Distanz ab. Mit einem verdienten 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Chelseas Chancenwucher

Nach dem Seitenwechsel nahm die Überlegenheit der Hausherren noch weiter zu. Havertz scheiterte zwei Minuten nach Wiederanpfiff an der Latte und wenig später an Thibaut Courtois (59.). Mason Mount (54.) und N’Golo Kanté (64.) ließen ebenfalls Hochkaräter liegen.

Das Spiel hätte zu diesem Zeitpunkt schon längst entschieden sein müssen. Bestraft wurde Chelsea aber nicht, denn offensiv harmlose Madrilenen schafften es nicht, den Londoner Chancenwucher auszunutzen. Schlussendlich sorgte Chelsea dann aber doch für die Vorentscheidung und markierte durch Mount den Treffer zum 2:0. So endete das Spiel mit einem völlig verdienten Sieg der Mannschaft von Thomas Tuchel. Im Finale der Königsklasse wird Chelsea auf Manchester City treffen.

Torfolge

1:0 Werner (28.): Kanté bekommt im Mittelfeld den Ball. Nach einem Doppelpass mit Werner findet der Franzose den freistehenden Havertz, der versucht, mit einem Lupfer Courtois zu überwinden. Der Ball trifft nur die Latte, prallt aber auf Werner ab, der aus kürzester Distanz nur noch den Kopf hinhalten muss.

2:0 Mount (85.): Nach zahlreichen vergebenen Chancen machen die Blues in der Schlussphase den Sack zu. Kanté fängt einen Pass von Ramos ab und leitet auf Pulisic weiter. Der US-Amerikaner lockt Courtois aus dem Tor, verzögert an der Grundlinie und findet schließlich Mount in der Mitte. Tor.

Die Noten für den FC Chelsea

Eingewechselt

67‘ Pulisic (2,5) für Werner

88‘ James für Azpilicueta

88‘ Ziyech für Mount

90‘ +3 Giroud für Havertz

Die Noten für Real Madrid

Eingewechselt

63‘ Valverde (4,5) für Mendy

63‘ Asensio (4,5) für Vinícius

76‘ Rodrygo für Casemiro