Cancelo-Botschaft an Barça?

Beim FC Barcelona ist man offenbar optimistisch, Außenverteidiger João Cancelo (28) im Sommer an Bord holen zu können. Einem Bericht der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ zufolge haben die Blaugrana aus dem Umfeld des Spielers die Botschaft erhalten, dass ihn ein langfristiges Engagement reizt. Bei einem entsprechenden Angebot sei Barça somit eine Option.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Heft des Handelns zunächst beim FC Bayern liegt. Die Münchner verfügen über eine 70 Millionen Euro teure Kaufoption für den Sommer, die sie jedoch dem Vernehmen nach nicht ziehen werden.

Eine weitere Zusammenarbeit wäre aber auch auf anderer Basis vorstellbar: Bayern könnte den Preis neu verhandeln oder den Portugiesen ein weiteres Mal ausleihen. Cancelos Vertrag bei Manchester City ist noch bis 2027 datiert.

Alternative Frimpong

Über seinen Start in München äußerte sich Cancelo jüngst sehr positiv: „Ich habe versucht, mich maximal schnell in das Team zu integrieren, die neuen Kollegen und das System kennenzulernen. Auf Mannschaftsebene und auf persönlicher Ebene läuft bis jetzt alles sehr gut. […] Ich bin glücklich, hier zu sein und in dieser großen Mannschaft zu spielen.“

Als Alternative für hinten rechts hat der deutsche Rekordmeister laut ‚Sky‘ noch Jeremie Frimpong (22) von Bayer Leverkusen im Blick. Am Niederländer sich auch Manchester United und der FC Barcelona dran.