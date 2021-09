Griezmann: Deal in letzter Minute

Keine Minute länger hätten sich die Vereine Zeit lassen können. Wie der Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, wurde Antoine Griezmann um 23:59 Uhr als neuer Spieler von Atlético Madrid gemeldet. Dabei hätten es die Colchoneros und der FC Barcelona deutlich leichter haben können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon Anfang Juli bot Barça den Franzosen bei anderen Klubs an. Der damalige Plan: Griezmann abgeben, sein Gehalt in Höhe von 30 Millionen Euro einsparen und damit die Vertragsverlängerung mit Lionel Messi finanzieren. Ein Abnehmer fand sich dann aber lange nicht und nachdem klar war, dass Messi die Katalanen verlässt, schien Griezmanns große Chance endlich da – aber Pustekuchen.

Geduld zahlt sich aus

In den ersten drei Ligaspielen stand der 30-jährige Weltmeister jeweils in der Startelf, so richtig zündete Griezmann aber auch in seinem dritten Jahr bei den Blaugrana nicht. Atlético blieb stets dran und schlug gestern dann zu. Das Ergebnis ist ein für die Colchoneros äußerst komfortabler Deal.

Griezmann kommt zunächst ein Jahr zur Leihe, die per Option um ein weitere Saison ausgedehnt werden kann. Atlético zahlt das volle Gehalt. Egal wie lange die Leihe dauert, besteht im Anschluss eine verpflichtende Kaufoption. 40 Millionen Euro werden dann fällig.

Zum Vergleich: Vor zwei Jahren überwies Barça das Dreifache nach Madrid. Für Atlético hat es sich gelohnt, bis zur allerletzten Minute auf den verlorenen Sohn zu warten.