DFB-Gegner: Elfenbeinküste verkündet WM-Kader

Die Elfenbeinküste hat ihren Kader für die WM bekanntgegeben. Mit dabei sind auch die pfeilschnellen Bundesligaspieler Yan Diomande (19/RB Leipzig) und Bazoumana Touré (20/TSG Hoffenheim), die sich beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beide für einen teuren Sommertransfer empfehlen könnten.

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Mit Evan Ndicka (26/AS Rom), Odilon Kossounou (25/Atalanta Bergamo) und Elye Wahi (23/OGC Nizza) sind auch drei ehemalige Bundesliga-Kicker mit von der Partie. Am zweiten Spieltag (20. Juni, 22 Uhr) trifft die Elfenbeinküste in Gruppe E in Toronto auf die deutsche Auswahl. Diese wird ihr Aufgebot am kommenden Donnerstag bekanntgeben.