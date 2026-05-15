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Offiziell Weltmeisterschaft

DFB-Gegner: Elfenbeinküste verkündet WM-Kader

von Lukas Hörster
1 min.
Angreifer Yan Diomande von RB Leipzig @Maxppp

Die Elfenbeinküste hat ihren Kader für die WM bekanntgegeben. Mit dabei sind auch die pfeilschnellen Bundesligaspieler Yan Diomande (19/RB Leipzig) und Bazoumana Touré (20/TSG Hoffenheim), die sich beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beide für einen teuren Sommertransfer empfehlen könnten.

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Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘
🚨 𝙇𝙚 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙣𝙛𝙞𝙣 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙚́. 🇨🇮🐘
𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙨𝙚́𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚́𝙨 ✨𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚́𝙛𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 2026.

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Mit Evan Ndicka (26/AS Rom), Odilon Kossounou (25/Atalanta Bergamo) und Elye Wahi (23/OGC Nizza) sind auch drei ehemalige Bundesliga-Kicker mit von der Partie. Am zweiten Spieltag (20. Juni, 22 Uhr) trifft die Elfenbeinküste in Gruppe E in Toronto auf die deutsche Auswahl. Diese wird ihr Aufgebot am kommenden Donnerstag bekanntgeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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