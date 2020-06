BVB: Gómez bleibt vorerst in Spanien

Sergio Gómez wird bis mindestens zum Ende dieser Spielzeit in Spanien bleiben. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ wurde der Leihvertrag zwischen Borussia Dortmund und dem spanischen Zweitligisten SD Huesca kurzfristig bis zum Ende der spanischen Spielzeit ausgedehnt.

Die ursprüngliche Vereinbarung würde zum Ende dieses Monats auslaufen. Da die zweite spanische Liga aber erst am heutigen Freitag den Spielbetrieb wieder aufnimmt und die ausstehenden elf Partien nicht bis zum Monatsende absolviert werden können, wurde der Leihvertrag bis in den Juli verlängert. In Dortmund steht das 19-jährige Spielmacher-Talent noch bis 2021 unter Vertrag.