BVB-Verlängerung: Moukokos zwei Bedingungen

In den Vertragsverhandlungen mit Youssoufa Moukoko kommt Borussia Dortmund seit Monaten nicht voran. Ein Angebot, den am Saisonende auslaufenden Kontrakt zu verlängern, liegt längst vor. Weitere Gespräche soll es dem Vernehmen nach erst in der WM-Pause im Winter geben.

Nach Informationen der ‚Bild‘ trennen die beiden Parteien zwei Millionen Euro. Der BVB biete ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro, die Moukoko-Seite fordere sechs Millionen. Zudem will man eine Perspektive „mit deutlich mehr Spielzeit“ aufgezeigt bekommen, so die ‚Bild‘.

Erst kürzlich berichtete ‚Sport1‘, dass der 17-jährige Stürmer auch einen Verkauf im Winter oder einen ablösefreien Abschied im Sommer in Erwägung zieht, sollte der BVB nicht fest mit ihm planen oder eine Leihe für die nächste Saison anstreben.