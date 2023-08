Pavard-Poker: Bayern lehnt United-Angebot ab

Nachdem Manchester United Kontakt zum FC Bayern bezüglich der Verpflichtung von Benjamin Pavard aufgenommen hat, sind die Red Devils mit einem ersten Angebot gescheitert. Das berichtet ‚Sky‘. Demzufolge haben die Münchner die offizielle Offerte in unbekannter Höhe abgelehnt. Während der deutsche Rekordmeister nach der Absage von Kyle Walker weiterhin auf Pavards Dienste setzen will, hat der Franzose andere Pläne.

Dem Bezahlsender zufolge steht der variable Abwehrspieler einem Wechsel zu United offen gegenüber. Beim englischen Rekordmeister zeichnet sich derweil der Abgang von Harry Maguire (30) ab. Sollte es dazu kommen, könnte Pavard in Manchester auf seiner präferierten Position in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. In München ist der 27-Jährige in der Zentrale hinter Matthijs de Ligt (24), Dayot Upamecano (24) und Min-jae Kim (26) nur vierte Wahl und weicht daher auf die rechte Abwehrseite aus. Bei den Bayern ist sein Vertrag nur noch bis 2024 gültig. Zuletzt stieg an der Säbener Straße aber die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung.