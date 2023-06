Werder-Interesse an Bülter?

Marius Bülter könnte in der Bundesliga bleiben. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat unter anderem Werder Bremen loses Interesse am 30-jährigen Angreifer von Schalke 04, der noch bis 2024 an die Königsblauen gebunden ist.

Den Gang in die zweite Liga will Bülter nicht zwingend mit angehen, sieht sich Schalkes Toptorjäger doch weiterhin in der Bundesliga. Bereits am gestrigen Donnerstag hatte die ‚WAZ‘ berichtet, dass Bülter auf Schalke ein heißer Verkaufskandidat ist.

