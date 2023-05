Xhaka zurück in die Bundesliga?

Bayer Leverkusen zeigt angeblich konkretes Interesse an Granit Xhaka. Der ‚Mirror‘ berichtet, dass der Bundesligist den zentralen Mittelfeldspieler des FC Arsenal „unbedingt“ verpflichten will. Schon im vergangenen Sommer sei Leverkusen an Xhaka dran gewesen.

Die Londoner sollen bereit sein, sich vom 113-fachen Schweizer Nationalspieler zu trennen, obwohl dieser beim Tabellenzweiten absolute Stammkraft ist (44 Saisoneinsätze). Grund ist die angestrebte Verpflichtung eines neuen Mittelfeldmanns.

Xhaka entbehrlich?

Declan Rice (24/West Ham United) und Moises Caicedo (21/Brighton & Hove Albion) stehen auf der Arsenal-Liste, wären beide äußerst kostspielig. Für den 30-jährigen Xhaka, dessen Vertrag 2024 ausläuft, bringt der ‚Mirror‘ weniger als 20 Millionen Pfund (23 Millionen Euro) ins Spiel.

Für 45 Millionen Euro war Xhaka 2016 von Borussia Mönchengladbach zu den Gunners gewechselt. Geht es jetzt zurück an den Rhein? Derzeit nur Spekulation. Eine zeitnahe Entscheidung wäre ohnehin nicht zu erwarten. Noch ist schließlich offen, wie Bayer, auf Platz sechs liegend und im Europa League-Halbfinale vertreten, in der nächsten Saison dasteht.