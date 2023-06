PSG-Trainer Galtier festgenommen

Für Christophe Galtier wird die Luft nicht nur in beruflicher Hinsicht dünn. Der bei Paris St. Germain vor dem Aus stehende Trainer wurde laut Medienberichten aus Frankreich am Freitagmorgen in Polizeigewahrsam genommen, ebenso sein Adoptivsohn John Valovic-Galtier. Hintergrund sind schwerwiegende Rassismus-Vorwürfe aus Galtiers Zeit beim OGC Nizza (2021/22).

Unter der Anzeige geht's weiter

Julien Fournier, ehemaliger Sportdirektor beim Ligue 1-Klub, brachte die Anschuldigungen ins Rollen. „Er sagte zu mir: ‚Letzte Nacht war ich in einem Restaurant und jeder kam zu mir an und meinte, dass wir kein Team von Schwarzen haben können.‘ […] Es ging ihm nicht ums Sportliche, sondern um Hautfarbe und Religionszugehörigkeit‘“, sagte Fournier vor einigen Monaten unter anderem.

Lese-Tipp

FC Bayern: Hernández sorgt für Kopfschütteln