Galtier-Eklat: PSG-Coach und Nizza äußern sich

Im Zuge der brisanten Enthüllungen um Paris St. Germains Cheftrainer Christophe Galtier und dem Vorwurf von rassistischen Äußerungen haben sich die Beteiligten erstmals geäußert. Der Galtier-Clan ließ über einen Rechtsanwalt kurz und knapp verlauten, dass man „mit Erstaunen von den beleidigenden und verleumderischen Äußerungen Kenntnis genommen“ habe. Die Vorwürfe weise man „mit aller Entschiedenheit“ zurück, heißt es weiter in der Mitteilung.

Auch der OGC Nizza hat sich kurz gefasst: „Die berichteten Tatsachen betreffen zwei Personen, die nicht mehr für den OGC Nizza arbeiten. Die Situation wurde zum Zeitpunkt des Vorfalls mit größter Ernsthaftigkeit behandelt. Der Verein wird sich nicht weiter dazu äußern.“ Zur Erläuterung: Am heutigen Mittwoch hatte ‚RMC‘ eine Email von Ex-Nizza-Sportdirektor Julien Fournier an Klub-Direktor Dave Brailsford veröffentlicht, in dem Fournier sich über rassistische Äußerungen von Galtier beklagt. Galtier hatte Nizza in der Saison 2021/22 betreut, ehe er zu Paris St. Germain wechselte.

