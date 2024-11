Aufatmen beim BVB: Kobel meldet sich fit

Das Lazarett bei Borussia Dortmund lichtet sich so langsam. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Gregor Kobel für die Länderspiele der Schweizer Nationalmannschaft zur Verfügung. Somit kann auch der BVB anschließend wieder mit dem Torhüter planen.

Der 26-Jährige war die letzten drei Partien mit einer Einblutung in die Muskulatur ausgefallen, Alexander Meyer hatte ihn vertreten. Nun habe Kobel von der medizinischen Abteilung aber grünes Licht bekommen und könnte für die Schweiz in der Nations League am Freitag (20:45 Uhr) gegen Serbien und am Montag (20:45 Uhr) gegen Spanien zwischen den Pfosten stehen. Der BVB kann also fest davon ausgehen, beim nächsten Liga-Spiel in zehn Tagen gegen den SC Freiburg wieder auf seinen Stammkeeper setzen zu können.