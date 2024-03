Über 20 Millionen: Drei Klubs wollen Wind

Das Premier League-Interesse an Jonas Wind reißt nicht ab. Nach Informationen der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ haben drei Klubs aus England den 25-jährigen Stürmer des VfL Wolfsburg ins Visier genommen.

Unter ihnen sollen sich der FC Fulham und die Wolverhampton Wanderers befinden. Als mögliche Ablöse bringt die Regionalzeitung „mindestens das Doppelte“ des einstigen Einkaufspreises in Spiel. Im Januar 2022 hatte der VfL zwölf Millionen Euro an den FC Kopenhagen überwiesen.

An die Wölfe ist Wind vertraglich noch bis 2026 gebunden. In der laufenden Saison kommt der dänische Nationalspieler auf 17 Scorerpunkte (zehn Tore, sieben Assists) in 27 Pflichtspielen. Die Premier League nannte Wind zuletzt „die beste Liga der Welt, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Traum für mich ist, dort zu spielen, gleichwohl ist das eine großartige Liga mit tollen Fans und tollen Vereinen.“