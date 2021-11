Guardiola: „Werde immer Trainer von ManCity sein“

Pep Guardiola kann sich eine Zukunft bei keinem anderen englischen Verein als Manchester City nicht vorstellen. „Hier in England werde ich immer Trainer von ManCity sein – und wenn sie mich jemals wieder haben wollen, werde ich zu City zurückkommen. Ich glaube nicht, dass ich einen anderen Verein in England trainieren werde, außer diesem hier“, sagt der Spanier gegenüber dem ‚Telegraph‘.

Mittlerweile trainiert Guardiola die Mannschaft der Skyblues seit über fünf Jahren und feierte in diesem Zeitraum zehn nationale Titel, darunter drei Meisterschaften in der Premier League. Der Vertrag des 50-Jährigen in Manchester läuft noch bis 2023.