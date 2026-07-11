Interesse an WM-Held Quiñones

Julián Quiñones hat durch seine starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft für Mexiko die Aufmerksamkeit von Aston Villa auf sich gezogen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben die Engländer das Umfeld des 29-Jährigen kontaktiert, um die Bereitschaft für einen potenziellen Wechsel abzuklopfen. Der Flügelspieler steht noch bis 2029 bei Al Qadsiah in Saudi-Arabien unter Vertrag.

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Bislang haben die Villans zwar noch kein offizielles Angebot für Quiñones unterbreitet, doch die Kontakte zwischen den Parteien intensivieren sich. Der 27-fache mexikanische Nationalspieler sammelte während des Turniers fünf Scorerpunkte (vier Tore und eine Vorlage) und hatte damit erheblichen Anteil am starken Abschneiden des Gastgebers.