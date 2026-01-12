2. Bundesliga
Braunschweig leiht Alidou
Für Faride Alidou geht es weiter zum nächsten Verein. Der 24-jährige Flügelspieler verlässt den 1. FC Kaiserslautern auf Leihbasis und schließt sich Eintracht Braunschweig an. Zusätzlich haben die beiden Zweitligisten eine Kaufoption vereinbart.
Eintracht BS @EintrachtBSNews – 15:34
Bei den Löwen wird Alidou die Kaderlücke schließen, die der Abgang von Christian Conteh (26) zum 1. FC Heidenheim gerissen hat. „Wir freuen uns sehr, dass wir Faride Alidou für uns gewinnen konnten. Faride bringt alles für einen Offensivspieler mit. Er ist dynamisch, clever in den Halbräumen, hat Tiefgang und ist torgefährlich“, freut sich Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel auf den neuen Mann.
