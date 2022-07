De Ketelaere-Poker: Einigung mit Milan in Sicht

Der AC Mailand arbeitet unaufhörlich an der Verpflichtung von Sturmtalent Charles De Ketelaere (21). Nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ kommen die Rossoneri einer Einigung mit dem FC Brügge immer näher. Nach zähem Ringen um die Höhe der Ablösesumme könnten nun 31 Millionen Euro plus vier Millionen an Boni ausreichend sein, um den belgischen Angreifer in die Modestadt zu lotsen. Zudem soll eine Weiterverkaufsbeteiligung Teil des Deals sein, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Ketelaere entstammt der Jugend des FC Brügge, spielt bereits seit 2008 für den amtierenden belgischen Meister. Das Offensivtalent zeichnet seine Polyvalenz aus. So sammelte der Linksfuß sowohl in der Sturmspitze als auch auf den Außenbahnen insgesamt 49 Pflichtspieleinsätze (18 Tore, zehn Assists) in der zurückliegenden Saison.