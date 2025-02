Für je 40 Millionen: Liverpool baggert an Wolfsburg-Duo

Vor den vergangenen Spielzeiten wurde der VfL Wolfsburg immer wieder als Anwärter auf das internationale Geschäft gehandelt, ehe er letztendlich bitter enttäuschte. In der laufenden Saison befindet man sich allerdings nach 21 Spieltagen noch immer voll im Rennen um die europäischen Plätze. Einer der Hauptgründe ist die Offensive der Wölfe, die aktuell mit 43 Toren die viertbeste der Bundesliga stellt. Anführer der Angriffsreihe ist Mohamed Amoura, der mit 16 Scorerpunkten in 19 Ligaspielen insbesondere Interessenten aus der Premier League auf den Plan gerufen hat.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat allen voran der FC Liverpool ein Auge auf den quirligen Stürmer geworfen. Demnach stehen die Reds bereits mit dem Management des Algeriers in Kontakt. Hoffnungen macht sich dem Blatt zufolge auch der FC Arsenal. Eintracht Frankfurt, das den 24-Jährigen ebenfalls gerne in seinen Reihen begrüßen würde, kann sich Amoura dagegen wohl nicht leisten.

Zwar ist der kleine Wirbelwind bislang nur für drei Millionen Euro von Union St. Gilloise ausgeliehen. Dass der VfL die Kaufoption in Höhe von 14,5 Millionen Euro zieht, ist aber längst beschlossene Sache. Dem Vernehmen nach liegt die Schmerzgrenze für einen sofortigen Weiterkauf bei über 40 Millionen Euro. Eine Summe, die Manager Peter Christiansen nach außen dementiert: „Für mich ist ausgeschlossen, dass er geht.“ Inwiefern das der Wahrheit entspricht oder nur Verhandlungstaktik ist, bleibt abzuwarten.

Auch Defensiv-Ass weckt Begehrlichkeiten

Doch Amoura ist nicht das einzige heiße Eisen, das die Wölfe im Feuer haben. Auch Konstantinos Koulierakis weiß mit starken Leistungen zu gefallen. Der Innenverteidiger kam erst im vergangenen Sommer für 11,75 Millionen Euro von PAOK Saloniki in die Autostadt, wird aber schon jetzt von diversen Spitzenteams beobachtet. Laut der ‚Sport Bild‘ haben Scouts des AC Mailand, von Real Madrid und fast allen Premier League-Vereinen den Griechen bei einem Länderspiel im vergangenen November gegen England unter die Lupe genommen.

Wie Amoura steht Koulierakis aber vor allem an der Anfield Road hoch im Kurs. Liverpool habe sich schon nach dem 21-Jährigen erkundigt. Die Situation stellt sich aber ähnlich dar wie bei Amoura: Wolfsburg will Koulierakis eigentlich noch nicht verkaufen und hofft auf Einnahmen in Höhe von bis zu 40 Millionen Euro. So oder so steht dem VfL ein ereignisreiches Sommertransferfenster bevor.