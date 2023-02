St. Pauli: Daschner vor Verlängerung?

Lukas Daschner (24) befindet sich mit dem FC St. Pauli in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der Mittelfeldspieler: „Vor zwei Wochen haben wir das erste Mal darüber gesprochen, wie es weitergeht. Ich habe da auch ein Gespräch mit Andreas (Bornemann, Anm. d. Red.) geführt. Da wollen wir die Gespräche fortführen. Er mit meinem Berater.“

Daschners aktueller Kontrakt bei den Kiezkickern endet im Sommer. Der gebürtige Duisburger war im Sommer 2020 vom MSV Duisburg zu den Hamburgern gewechselt. In der laufenden Saison stand der 24-Jährige bislang in allen 22 Ligaspielen für Pauli auf dem Rasen und war an sieben Treffern direkt beteiligt (vier Tore, drei Vorlagen).

