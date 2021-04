„Vini, vidi, vici“ | PSG sinnt auf Rache

Gefeierter Vinícius

Pflicht erfüllt: Real Madrid legte mit einem 3:1 gegen Viertelfinal-Gegner FC Liverpool eine gute Basis für den Einzug ins Champions League-Halbfinale. Die Schlagzeilen beherrscht heute Doppelpacker Vinícius Júnior, der Hauptdarsteller des gestrigen Abends. „Vinícius krönt sich“, jubelt die ‚Marca‘. Die ‚as‘ orientiert sich bei ihrer Titel-Kreation an den weltberühmten Ausruf von Julius Caesar: „Vini, vidi, vici.“ „Vini traf den Nagel auf dem Kopf“, befindet die katalanische ‚Mundo Deportivo‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rotes Elend in Madrid

Wundenlecken dagegen an der Merseyside: 2019er-Champion FC Liverpool steht nach besagter Niederlage mit dem Rücken zur Wand und braucht im Rückspiel kommende Woche einen Abend, an dem alles passt. „Elend in Madrid“, so das Urteil des ‚Telegraph‘. Jetzt wird es „wirklich hart für die Reds“, prophezeit der ‚Express‘. Der ‚Daily Mirror‘ sah einen ernüchternden „Real(ity)-Check“ gegen die Königlichen.

„Zeit für Revanche“

Mindestens genauso viel Klasse und Spannung verspricht die heutige Neuauflage des letztjährigen Champions League-Finals. Paris St. Germain, vom heutigen Gegner Bayern Münchner in Lissabon noch knapp mit 1:0 bezwungen, hat eine Scharte auszuwetzen. „Zeit für Revanche“, macht die PSG-nahe Zeitung ‚Le Parisien‘ heiß auf den Schlager. Die ‚L’Équipe‘ tut es ihr gleich: „Mit Volldampf voraus“, titelt Frankreichs größtes Sportblatt.