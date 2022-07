Medien: Bayern reicht neues Angebot für Laimer ein

Im Fall von Konrad Laimer steht RB Leipzig vor der nächsten Grundsatzentscheidung: Ab welcher Summe würde man den Mittelfeld-Renner ziehen lassen?

Der FC Bayern fühlt den Sachsen einem Bericht zufolge mit einem weiteren Angebot auf den Zahn. Laut ‚Sky‘ hat die Leipziger eine offizielle Offerte der Münchner erreicht. Diese liege unter der 30-Millionen-Marke.

Erstes Angebot abgelehnt

Am vergangenen Freitag berichtete FT exklusiv vom Bayern-Angebot über 22 Millionen Euro plus zwei Millionen Boni für den 25-jährigen Mittelfeldspieler, Leipzig war das zu wenig. Noch ein Jahr ist Laimer an RB gebunden, im kommenden Sommer könnte der Rechtsfuß somit ablösefrei wechseln.

„Wir haben intern besprochen, was passieren müsste, damit wir möglicherweise die Tür für einen Wechsel öffnen würden“, erklärte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erst in dieser Woche.

FT-Meinung