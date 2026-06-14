Arbeloa vollendet Trainerkarussell

Álvaro Arbeloa steht kurz davor, bei einem neuen Verein zu unterschreiben. Wie Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der spanische Übungsleiter in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FC Fulham. Dort könnte er Marco Silva ersetzen, der bei Benfica Lissabon die Nachfolge des neuen Real-Trainers José Mourinho antreten wird.

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Arbeloa übernahm im Januar dieses Jahres den Posten bei Real Madrid als Cheftrainer vom entlassenen Xabi Alonso, konnte sich in der zweiten Saisonhälfte jedoch nicht für eine Festanstellung empfehlen. Bei Fulham erhält der 43-Jährige nun eine weitere Chance im Trainergeschäft.