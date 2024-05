HSV: Bundesliga-Trio schaut auf Glatzel

Für Robert Glatzel eröffnet sich die Möglichkeit, kommende Saison in der Bundesliga zu spielen. Der 30-Jährige vom Hamburger SV hat laut der ‚Sport Bild‘ das Interesse mehrerer Klubs geweckt, die den 22-Tore-Stürmer auf der erweiterten Einkaufsliste haben. Dem Bericht zufolge ist Glatzel bei seinem Ex-Klub 1. FC Heidenheim, Union Berlin und dem SV Werder Bremen ein Thema. Doch sowohl Heidenheim als auch Bremen müssten für Glatzel erst einmal Platz im Sturm machen, ehe der Rechtsfuß ein konkreteres Thema wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Glatzel kann für 2,3 Millionen Euro aus seinem bis 2027 datierten Vertrag beim HSV herausgekauft werden. Ein für Bundesligisten überschaubarer Preis für den Angreifer, der in Hamburg in 113 Pflichtspielen an 89 Treffern direkt beteiligt war. Ob Glatzel auch in der kommenden Saison für die Rothosen aufläuft, will er laut ‚Sport Bild‘ maßgeblich von der Besetzung der Sportlichen Führung abhängig machen. Der HSV trennte sich am gestrigen Dienstag von Sportvorstand Jonas Boldt, der von Stefan Kuntz beerbt wurde. Ob Kuntz an Trainer Steffen Baumgart festhält, ist noch offen.