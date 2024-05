Chelsea: Pochettino-Nachfolger schon am Haken?

Der FC Chelsea befindet sich im Werben um Kieran McKenna anscheinend in der Pole Position. Das geht aus einem Bericht der ‚BBC‘ hervor. Demzufolge dürfen sich die Blues aktuell die besten Chancen auf eine Zusammenarbeit mit dem begehrten Übungsleiter ausrechnen. Zudem würde der Engländer auf jegliche Vertragsangebote seines aktuellen Arbeitgebers nicht eingehen und stattdessen einen Wechsel forcieren, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

In London ist McKenna, der Ipswich Town in der abgelaufenen Spielzeit in die Premier League geführt hat, als Nachfolger des entlassenen Mauricio Pochettino im Gespräch. Darüber hinaus soll der 38-Jährige nicht nur bei Brighton & Hove Albion, sondern auch bei Manchester United hoch im Kurs stehen. An Ipswich Town ist McKenna vertraglich laut der ‚BBC‘ bis 2027 gebunden.