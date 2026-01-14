Werder verkündet ersten Sommertransfer

Werder Bremen darf sich auf Ramiz Hamouda freuen. Wie die Grün-Weißen bekanntgeben, wechselt der 17-Jährige im Sommer an die Weser. Geschäftsführer Sport Clemens Fritz freut sich auf den Neuzugang: „Ramiz ist ein spannender Spieler, den wir vor allem in der Innenverteidigung sehen. Er kann aber auch ganz links in der Viererkette spielen. Eingeplant ist er für die U23, in der er nach seinem Wechsel aus den USA erst einmal ankommen soll. Wir freuen uns, dass wir seinen positiven Weg in Bremen gemeinsam fortsetzen können“

Aktuell läuft der Defensivallrounder noch für Birmingham Legion FC in der zweiten amerikanischen Liga auf. Hamouda befindet sich schon länger auf dem Radar der Verantwortlichen, bereits 2024 durfte er probeweise bei den Bremern mittrainieren. Bald wird er dauerhafter Bestandteil der Werderaner sein.