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Karius reagiert auf DFB-Spekulationen

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Karius @Maxppp

Loris Karius hat sich zu einer möglichen Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft geäußert. Nach dem 3:1-Auswärtssieg des FC Schalke 04 gegen Union Berlin, bei dem er sich erneut in Topform präsentierte und wieder als Spieler des Spiels gekürt wurde, sagte der Torhüter bei ‚Sky‘: „Wenn mich Leute damit in Verbindung bringen, dann ist das ja eine Auszeichnung für die Leistung, die ich bringe. Das ist toll. Alles andere obliegt mir aber nicht.“

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Bislang habe es laut Karius dahingehend noch keinen Kontakt zu Bundestrainer Jürgen Klopp gegeben, unter dem der 33-jährige Schlussmann einst beim FC Liverpool spielte. „Ich schätze weder irgendetwas realistisch noch unrealistisch ein. Ich mache einfach weiter. Alles andere kommt oder nicht“, so Karius gelassen mit Blick auf die DFB-Spekulationen. Klopp gibt am 17. September seinen ersten Kader bekannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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