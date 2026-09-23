Der FC Barcelona muss sich offenbar auf harte Vertragsverhandlungen mit seinem Kapitän Raphinha einstellen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, steht der Brasilianer kurz davor, einen Vertrag mit Berater Ali Barat abzuschließen. Seit einigen Jahren ist der 29-Jährige ohne Vertreter. Mitten in den Gesprächen über eine Verlängerung seines bis 2028 gültigen Kontrakts kann ein solcher Schritt daher als ein klares Zeichen gewertet werden, die eigenen Forderungen zu unterstreichen.

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Zuletzt hieß es, dass nur noch Details zu klären seien, bevor der beste Torjäger der aktuellen La Liga-Saison bis 2030 unterschreibt. In einem Interview bei ‚RAC1‘ bestätigte Raphinha zudem seine Absicht, seinen Vertrag zu verlängern und äußerte den Wunsch, seine aktive Karriere als Spieler bei Barcelona zu beenden. Die Unterschrift könnte nun jedoch für Barcelona etwas teurer werden als erwartet.