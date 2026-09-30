Der große Skandal rund um Manchester City lässt auch Ex-Trainer Pep Guardiola nicht kalt. In einem Statement auf seinen Sozialen Kanälen gibt der 55-Jährige zu Protokoll: „Ich möchte, dass jeder einzelne Manchester-City-Fan auf der ganzen Welt weiß, dass ich hier bin – mehr denn je. Ich stehe hinter meinem Verein, meinem Eigentümer, meinem Vorsitzenden, Ferran, den Spielern, den Mitarbeitern, Enzo und euch, unseren einzigartigen Fans – das war schon immer so und wird auch immer so bleiben.“

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Insgesamt zehn Jahre war Guardiola Trainer der Skyblues und zwischen 2016 und 2018 damit auch in den Jahren, in denen Ungereimtheiten bei den Finanzen dem Scheichklub womöglich auf die Füße fallen. Noch ist unklar, welche Konsequenzen ManCity blühen. Erst am gestrigen Dienstag hatte auch die Premier League den Klub offiziell in 114 Punkten für Schuldig befunden.