Arsenal: Balogun hat die Freigabe

Der FC Arsenal ist offenbar bereit, sich im Sommer von Torjäger Folarin Balogun zu trennen. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge würden die Gunners den Mittelstürmer eher lukrativ verkaufen, als in die Mannschaft zu reintegrieren. Ein Markt wäre vorhanden: Nach FT-Informationen zeigen der AC Mailand, die AS Monaco sowie OSC Lille Interesse an einer Verpflichtung.

‚The Athletic‘ wiederum zählte auch Inter Mailand sowie RB Leipzig zu den Interessenten. Laut ‚Times‘ wird Balogun nach seinen 19 Pflichtspieltoren für Leihklub Stade Reims bereits auf über 30 Millionen Euro gehandelt. Sein Vertrag bei den Gunners endet im Sommer 2025.

