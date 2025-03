Tempelmann nie mehr für Schalke?

Der FC Schalke 04 strebt im Anschluss an die Saison wohl einen festen Abgang von Lino Tempelmann an. Laut einem Bericht der ‚WAZ‘ würde der Zweitligist den aktuell an Eintracht Braunschweig verliehenen Mittelfeldspieler gerne von der Gehaltsliste streichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige macht bei seinem Leihklub zwar aktuell mit guten Leistungen auf sich aufmerksam (vier Treffer nach acht Ligapartien), erfüllt nach Ansicht der Schalker Vereinsbosse aber ein ähnliches Profil wie Kapitän Kenan Karaman (31). Entsprechend sei nach Beendigung des Gastspiels ein Verkauf angedacht. Bei den Knappen steht Tempelmann bis 2026 unter Vertrag.