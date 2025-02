Tottenham scheitert mit 85-Millionen-Angebot

Bei der Suche nach einer weiteren Defensiv-Verstärkung hat sich Tottenham Hotspur offenbar eine derbe Abfuhr eingehandelt. Laut ‚The Athletic‘ versuchten die Spurs-Bosse, Marc Guéhi von Crystal Palace zu verpflichten. Umgerechnet 85 Millionen Euro schwer war die Offerte laut dem ‚Guardian‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Verteidiger ist nur noch bis 2026 an Palace gebunden, dennoch hat der Klub von Trainer Oliver Glasner auf den Geldregen von der Ligakonkurrenz verzichtet. Grund für die Absage an Tottenham war dem Bericht zufolge, dass keine Zeit mehr für die Verpflichtung eines Ersatzes gewesen wäre. In England schließt das Transferfenster heute um Mitternacht.