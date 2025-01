Charlotte FC sichert sich Zaha

Wilfried Zaha zieht es in die Major League Soccer. Der Charlotte FC gibt die Verpflichtung des 32-jährigen Flügelstürmers von Galatasaray offiziell bekannt. Der Ivorer kommt zur Leihe bis Januar 2026, mit der Option, diese bis zum Sommer 2026 auszuweiten. „Wilfried ist ein Weltklasse-Talent, das sich auf höchstem Niveau als Torjäger und Spielmacher bewiesen hat. Wir sind zuversichtlich, dass Wilfried in der Major League Soccer sofort einen positiven Beitrag leisten kann“, lässt sich Charlotte-Sportdirektor Zoran Krneta zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit endet die Ausleihe von Zaha zu Olympique Lyon vorzeitig. In Frankreich war der Angreifer in dieser Spielzeit nur ein Ergänzungsspieler und kam lediglich zu sieben Kurzeinsätzen. In den USA soll der ehemalige Premier League-Profi eine neue Gelegenheit bekommen, sich zu beweisen. Bei Galatasaray steht Zaha noch bis 2026 unter Vertrag.