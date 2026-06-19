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Update Weltmeisterschaft

USA-Schock: Pulisic fällt aus

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Christian Pulisic spuckt einen Schluck Wasser aus @Maxppp

Christian Pulisic (27) steht den USA im zweiten WM-Gruppenspiel nicht zur Verfügung. Informationen von ‚The Athletic‘ zufolge fehlt der Offensiv-Star am heutigen Freitag (21 Uhr) gegen Australien wegen einer Wadenverletzung. Dafür soll Ex-Augsburger Ricardo Pepi (23/PSV Eindhoven) in die Startelf rücken.

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Update (19:44 Uhr): Die offizielle Aufstellung bestätigt den Pulisic-Ausfall.

Die Blessur hatte sich Pulisic zum Turnierauftakt gegen Paraguay (4:1) zugezogen, musste deshalb sogar zur Pause ausgewechselt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Milan-Profi zum Abschluss der Vorrunde gegen die Türkei (Freitag, 4:00 Uhr) wieder mit dabei sein wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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