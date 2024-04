Neuer Topfavorit: Bayerns Plan mit Nagelsmann

„Ich bin immer noch in der Phase, in der ich mir Gedanken mache, wie es aus beruflicher Sicht weitergeht“, gab Julian Nagelsmann neulich Einblick in seine Zukunftsplanung, „ich glaube, es gibt ein paar Vereine und ein paar Dinge, die vielleicht irgendwann mal kommen können, aber aktuell ist es nicht so, dass ich irgendwas Unterschriftsfertiges da habe.“

Klar ist: Der DFB will den nach der EM auslaufenden Vertrag mit dem Bundestrainer verlängern. Doch es gibt die vielleicht härtestmögliche Konkurrenz: Nagelsmanns Ex- und Lieblingsklub FC Bayern München. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, ist Nagelsmann mittlerweile vor Ralf Rangnick, Roberto De Zerbi und Roger Schmidt der „Topfavorit“ auf die Nachfolge von Thomas Tuchel.

Insbesondere der neue Sportvorstand Max Eberl ist ein Fan von Nagelsmann. Mit dessen Entlassung vor gut einem Jahr unter der alten Vereinsführung um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic haben die aktuell handelnden Figuren in München nichts zu tun. Entsprechend ist eine Reunion mittlerweile durchaus denkbar.

Das Problem mit der EM

Ein Hindernis ist allerdings Nagelsmanns Verpflichtung beim DFB. Die EM dauert für das DFB-Team idealerweise bis zum 14. Juli, da müsste Bayern bereits mit der Saisonvorbereitung starten. Während der EM wäre der Bundestrainer zudem für die Kaderplanung nicht wirklich greifbar. Entsprechend soll nun schnell eine Entscheidung her, damit schon jetzt – weit vor dem Turnier im eigenen Land – mit Nagelsmann die Bayern-Zukunft geplant werden kann.