BVB: Rijkhoff-Poker zieht sich

Im Transferpoker zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam um Julian Rijkhoff gibt es nach wie vor keine Einigung. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat der BVB das jüngste Angebot des niederländischen Rekordmeisters über 1,5 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer abgelehnt. Die Schwarz-Gelben fordern der Zeitung zufolge unwesentlich mehr.

Ajax habe nun aber die Präferenz, erst durch Verkäufe anderer Spieler frisches Geld in die Transferkassen zu spülen, ehe man im Rijkhoff-Poker nachlegt. Bis es zu einer Einigung kommen wird, könnte also noch etwas Zeit vergehen. Laut dem ‚Telegraaf‘ haben deshalb andere Vereine bei Rijkhoffs Berater Dick van Burik angefragt, ob sie noch die Chance auf den Zuschlag beim Stürmer-Talent haben. Der 19-Jährige selbst wolle aber nach wie vor am liebsten zu Ajax wechseln.