Beordert Arsenal Leihspieler Marquinhos zurück?

Beim FC Arsenal denkt man darüber nach, die Leihe von Außenstürmer Marquinhos zum FC Nantes vorzeitig abzubrechen. Hintergrund ist laut einem Bericht des ‚Mirror‘ die geringe Spielzeit, die der 20-jährige Brasilianer beim französischen Erstligisten erhält.

Lediglich einmal stand Marquinhos seit Saisonbeginn in der Startformation von Nantes-Trainer Pierre Aristouy. Zuletzt fand sich der dribbelstarke Linksfuß sogar dreimal in Folge nicht im Spieltagskader wieder. Im Januar könnten die Gunners dann in Ruhe einen neuen Leihklub für Marquinhos ausfindig machen.