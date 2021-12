Bochum: Macht Decarli den Abflug?

Saulo Decarli weckt offenbar Interesse in seiner Schweizer Heimat. Einem Bericht des ‚Blick‘ zufolge ist der Innenverteidiger des VfL Bochum ein Thema beim FC Luzern. Der Erstligist sucht Verstärkung für das Abwehrzentrum, so verließ Holger Badstuber (32) den Verein vor zwei Wochen vorzeitig.

Decarlis Vertrag in Bochum läuft am Saisonende aus. Beim Aufsteiger ist der 29-Jährige nicht mehr gefragt, stand letztmals Mitte Oktober im Spieltagskader und kam in der laufenden Saison nur bei der 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC zu einem achtminütigen Kurzeinsatz.