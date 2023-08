Malinovskyi wechselt nach Genua

Der FC Genua verstärkt sich für die anlaufende Saison mit Ruslan Malinovskiy. Wie die Italiener mitteilen, kommt der 30-jährige Ukrainer per Leihe mit Kaufoption von Olympique Marseille in die Hafenstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach ist die Kaufoption bei zehn Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni angesetzt. Der offensive Mittelfeldspieler wird nicht zum ersten Mal in der Serie A auflaufen. Für Atalanta Bergamo sammelte Malinovskiy in der Vergangenheit bereits 115 Einsätze in der Liga.