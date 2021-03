England feiert den City-Block | Wechselt Buffon ein letztes Mal?

Englands himmelblaue Zukunft

Hierzulande fällt im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft gerne mal der Begriff des Bayern-Blocks – ein vom deutschen Rekormeister gestellter Kern der DFB-Elf. In England entwickelt sich derzeit Vergleichbares. Bei den Three Lions bildet sich mit Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling und Phil Foden immer stärker eine Achse von Manchester City-Profis ab. Beim gestrigen 2:0 gegen Albanien zeigte sich das Quartett ähnlich spielfreudig und formstark wie auf Klubebene. „Englands Zukunft ist himmelblau“, befindet der ‚Telegraph‘.

Olmo der Holzknacker

Dani Olmo hat sich inzwischen nicht nur bei RB Leipzig, sondern auch in der hochkarätig besetzten spanischen Nationalmannschaft zu einer Offensivkraft entwickelt, die Spiele im Alleingang entscheiden kann. So geschehen beim gestrigen 2:1-Arbeitssieg der Iberer gegen wackere Georgier, denen Olmo in der Nachspielzeit einen Distanztreffer einschenkte. „Überlebt“, fasst die ‚Sport‘ den Abend in einem Wort zusammen. „Holz geknackt“, titelt die ‚as‘ metaphorisch, während die ‚Marca‘ mit landestypischem „Vamos“ jubelt. Auf sämtlichen Titelseiten: Ein jubelnder Dani Olmo.

Was wird aus Buffon?

Während Olmos Stern immer heller strahlt, befindet sich die Karriere von Gianluigi Buffon auf den letzten Metern. An Wojciech Szczesny gibt es für die Torhüter-Ikone bei Juventus Turin kein Vorbeikommen mehr, was sie offenbar ins Grübeln gebracht hat. „Buffon plant seine Flucht“, steht auf dem heutigen Cover der ‚Gazzetta dello Sport‘. Italiens größtem Sportblatt zufolge erwägt Buffon einen letzten Vereinswechsel – bevorzugt innerhalb der Serie A. Sollte sich dahingehend nichts mehr ergeben, bliebe dem 43-Jährigen wohl nur noch das Karriereende. Sein Vertrag bei der Alten Dame endet nach dieser Spielzeit.