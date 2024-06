An höchster Stelle: Mbappé plaudert Wechsel aus

Der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid wird allem Anschein nach am heutigen Montagabend bekanntgegeben. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erkundigte sich bei einem Besuch des Nationalteams im Trainingszentrum der Équipe Tricolore in Clairefontaine am Montagmittag nach der Verkündung des Transfers. Mbappé selbst versicherte daraufhin, dass seine Unterschrift bei den Königlichen noch am Abend öffentlich wird. Der kurze Austausch wurde von einem anwesenden ‚RMC‘-Reporter gefilmt und veröffentlicht.

Mbappé wechselt nach dem Auslaufen seines Kontrakts Ende Juni ablösefrei von Paris St. Germain zu Real Madrid. Dem Vernehmen nach erhält der Stürmer dort einen Vertrag bis 2029 und ein Jahresgehalt von 26 Millionen Euro. Für seinen neuen Klub wird der 25-Jährige auch auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris verzichten, damit er die Saisonvorbereitung mit seinen neuen Teamkameraden absolvieren kann.

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft war 2018 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris St. Germain gewechselt. Mit dem Hauptstadtklub hat er sechs französische Meisterschaften und viermal den Landespokal gewonnen. In 308 Pflichtspielen erzielte Mbappé 256 Tore für PSG und legte 108 weitere auf. Lediglich der Champions League-Triumph blieb ihm mit dem Scheichklub verwehrt, diesen Erfolg möchte er nun bei seinem neuen Arbeitgeber erreichen.