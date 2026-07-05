Kapitän und Klubikone Daniel Carvajal (34) verlässt Real Madrid, Trent Alexander-Arnold (27) ist noch nicht die erhoffte Verstärkung. Klar, dass die Madrilenen auf der rechten Abwehrseite also Nachholbedarf hatten. Denzel Dumfries ist dabei derjenige, der für Stabilität sorgen soll.

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Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

Der 30-Jährige wechselt von Inter Mailand zu den Madrilenen. Bei den Blancos unterschreibt der Niederländer einen Vierjahresvertrag bis 2030.

Für Dumfries aktiviert Real die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Bei Inter war der zweifache italienische Meister in seiner fünfjährigen Vereinszugehörigkeit stets gesetzt und absolvierte insgesamt 207 Pflichtspiele.