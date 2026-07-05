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Offiziell La Liga

Real verpflichtet Dumfries

Real Madrid treibt die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Von Inter Mailand wechselt Denzel Dumfries nach Spanien.

von Dominik Sandler - Quelle: realmadrid.com
1 min.
Denzel Dumfries am Ball für Inter Mailand @Maxppp

Kapitän und Klubikone Daniel Carvajal (34) verlässt Real Madrid, Trent Alexander-Arnold (27) ist noch nicht die erhoffte Verstärkung. Klar, dass die Madrilenen auf der rechten Abwehrseite also Nachholbedarf hatten. Denzel Dumfries ist dabei derjenige, der für Stabilität sorgen soll.

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Der 30-Jährige wechselt von Inter Mailand zu den Madrilenen. Bei den Blancos unterschreibt der Niederländer einen Vierjahresvertrag bis 2030.

Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
30 Jahre
20,00 Mio. €
Inter Mailand
Real Madrid CF

Für Dumfries aktiviert Real die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Bei Inter war der zweifache italienische Meister in seiner fünfjährigen Vereinszugehörigkeit stets gesetzt und absolvierte insgesamt 207 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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