Wolfsburg mit Glatzel einig

Der VfL Wolfsburg nähert sich einem Transfer von Stürmer Robert Glatzel (32). Nach Informationen der ‚Bild‘ ist sich der Absteiger mit dem Stürmer über einen Zweijahresvertrag einig. Ein Agreement mit dem Hamburger SV steht noch aus, ein Angebot soll der VfL bislang nicht eingereicht haben.

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Die ‚Bild‘ geht aber davon aus, dass auch hier eine Einigung gefunden wird und nennt 1,5 Millionen Euro als mögliche Ablöse. Beim HSV steht Glatzel bis 2027 unter Vertrag.