Gegen Bayern: Xhaka und Tapsoba zurück

Bayer Leverkusen kann beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern am morgigen Dienstag (21 Uhr) wohl auf Innenverteidiger Edmond Tapsoba und Mittelfeldspieler Granit Xhaka zurückgreifen. Laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ ist beim Duo, das am Samstag gegen Werder Bremen (0:2) angeschlagen ausgewechselt wurde, ein Startelfeinsatz möglich.

Ausfallen dürfte dagegen Florian Wirtz, wenngleich um die Schwere seiner Verletzung weiter Rätselraten herrscht. Eine Diagnose will Bayer am heutigen Montag bekanntgeben. Nach Informationen des ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ droht zumindest nicht das Saison-Aus.