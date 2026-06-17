460 Pflichtspiele absolvierte Bernardo Silva für Manchester City, jetzt schlägt der 31-Jährige ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Real Madrid hat die Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers verkündet. Silva erhält bei den Königlichen einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Comunicado Oficial: Bernardo Silva. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

Dass Silva sich für Real und gegen den FC Barcelona entschieden hat, berichtete FT exklusiv. Auch in Portugal machten Vereine dem routinierten Mittelfeldspieler Avancen. Die Strahlkraft der Blancos und Trainer José Mourinho waren am Ende aber ausschlaggebend dafür, dass Silva zu den Madrilenen wechselt.

Mit City gewann Silva sechs Meisterschaften in England. Außerdem krönte er sich einmal zum Champions League-Sieger. Dass sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft, weckte vielerorts Begehrlichkeiten am technisch versierten Spielgestalter. Den Zuschlag erhält nun Real.