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Ablösefrei: Silva wird ein Königlicher

Real Madrid treibt den Umbruch des Kaders voran und sichert sich die Dienste von Bernardo Silva. Der Nationalspieler verlässt Manchester City ablösefrei und läuft ab der kommenden Saison erstmals in La Liga auf.

von Dominik Schneider - Quelle: realmadrid.com
1 min.
Bernardo Silva könnte ManCity im Sommer verlassen @Maxppp

460 Pflichtspiele absolvierte Bernardo Silva für Manchester City, jetzt schlägt der 31-Jährige ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Real Madrid hat die Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers verkündet. Silva erhält bei den Königlichen einen Vertrag bis 2028.

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Dass Silva sich für Real und gegen den FC Barcelona entschieden hat, berichtete FT exklusiv. Auch in Portugal machten Vereine dem routinierten Mittelfeldspieler Avancen. Die Strahlkraft der Blancos und Trainer José Mourinho waren am Ende aber ausschlaggebend dafür, dass Silva zu den Madrilenen wechselt.

Mit City gewann Silva sechs Meisterschaften in England. Außerdem krönte er sich einmal zum Champions League-Sieger. Dass sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft, weckte vielerorts Begehrlichkeiten am technisch versierten Spielgestalter. Den Zuschlag erhält nun Real.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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