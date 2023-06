Tuchels Kapitän: Bayern findet Walker-Alternative

Der langjährige Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (27) will den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Als Ersatzkandidaten haben die Münchner Kyle Walker (33) von Manchester City auserkoren. Doch die Skyblues kämpfen um den englischen Nationalspieler und wollen über 2024 hinaus verlängern. Nicht zuletzt, da Leih-Rückkehrer João Cancelo (29) den Triplesieger laut Fabrizio Romano endgültig verlassen will und soll.

Entsprechend müssen sich die Bayern Gedanken über Alternativen machen. Fündig geworden ist der deutsche Rekordmeister ebenfalls in der Premier League: Laut der ‚Sport Bild‘ steht César Azpilicueta (33) auf der Liste des Rekordmeisters. Der Spanier ist noch bis 2024 an den FC Chelsea gebunden.

Dort arbeitete Azpilicueta erfolgreich mit Thomas Tuchel zusammen, war sogar Kapitän unter dem heutigen Bayern-Trainer. Als entsprechend gut bezeichnet die ‚Sport Bild‘ das Verhältnis der beiden. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Azpilicueta immerhin noch 32 Pflichtspiele, war jedoch keine gesetzte Stammkraft mehr. Preislich dürfte der 44-fache Nationalspieler daher erschwinglich sein.