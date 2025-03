Ulm: Bundesligisten schauen auf Keller

Aaron Keller könnte nach nur einem Jahr in Liga zwei bereits den Sprung ins deutsche Oberhaus machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben mehrere namentlich nicht genannte Bundesligisten den 20-jährigen Linksaußen auf dem Zettel. Darüber hinaus haben mehrere Zweitligaklubs sowie der Grasshopper Club Zürich angefragt. Derzeit ist Keller von Drittligist SpVgg Unterhaching an Zweitligist SSV Ulm ausgeliehen. Für die Spatzen kommt Keller auf drei Treffer in 21 Einsätzen.

Da der Rechtsfuß nur noch bis 2026 an Unterhaching gebunden ist, dürfte im Sommer ohnehin eine Luftveränderung für den zweifachen Schweizer U21-Nationalspieler anstehen. Sollte ein Erstligaklub den Zuschlag für Keller erhalten, würde der Offensivspieler laut ‚Sky‘ im Anschluss an die Verpflichtung wohl ein weiteres Mal verliehen werden. Grundsätzlich kann der Offensivspieler dank einer Klausel für eine Summe im niedrigen siebenstelligen Bereich wechseln. Ein Verbleib in Ulm oder gar Unterhaching sei angesichts des steigenden Interesses unwahrscheinlich.